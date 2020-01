CdS | Immobile leader della Scarpa d’Oro: allungo su Lewandowski

Di giornata in giornata vanno adeguate le statistiche di Ciro Immobile, perché segna con continuità incredibile ed è sempre più il capocannoniere della Serie A. Ma non solo: l’attaccante della Lazio allunga anche per la Scarpa d’Oro. Con il 20esimo gol è primo in solitaria nella speciale classifica. Staccato Robert Lewandowski con la Bundesliga in pausa (il campionato tedesco riprenderà dal 17 gennaio).

IMMOBILE NON SI FERMA PIU’

La classifica della Scarpa d’Oro è data dalle reti messe a segno da un giocatore moltiplicate per il coefficiente UEFA attribuito al campionato. La Serie A, insieme a Ligue 1, Bundesliga, Liga e Premier League, ha valore 2. Ecco che i 20 gol di Immobile si moltiplicano trasformandosi in 40 punti tondi tondi. Lewandowski (Bayern Monaco) a quota 38 è secondo, terzo Werner (Lipsia) a 36. Più staccato Lionel Messi, il vincitore delle ultime tre edizioni del prestigioso premio, undicesimo con 26 punti. Immobile vuole questo primato, lotta con la sua Lazio. La stagione è ancora lunga, intanto si gode il primo posto.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo