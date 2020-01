COPPA ITALIA | Lazio-Cremonese, la designazione arbitrale

Riprende il cammino della Coppa Italia per la Lazio campione in carica. I biancocelesti scendono in campo contro la Cremonese per gli ottavi di finale. Ecco la designazione arbitrale del match in programma domani, martedì 14 gennaio, allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 18:00:

Arbitro: MAGGIONI

Assistenti: ROBILOTTA – SECHI

IV: DIONISI

V.A.R.: GIUA

A.V.A.R.: RANGHETTI

