Cremonese, Rastelli: “Mi aspetto una prova di carattere, Lazio fortissima”

Massimo Rastelli, tecnico della Cremonese, ha parlato dell’impegno di domani contro la Lazio in conferenza stampa: “Domani mi aspetto una prova di grande carattere e voglia, bisogna dimostrare che da ora in poi inizia per noi una nuova stagione. I ragazzi sono stati bravissimi a meritarsi questa vetrina, serve onorarla. La Lazio è fortissima, viene da dieci successi di fila ed è in grande condizione psicofisica, ma noi vogliamo ripartire con rinnovato entusiasmo. Essendoci solo quattro giorni dalla gara di Coppa Italia a quella di campionato dovrò stare molto attento col minutaggio di certi giocatori. Alcuni non sono in grado adesso di disputare due match ravvicinati, metterò in campo in ogni caso la formazione più equilibrata possibile, pur gestendo i minutaggi”.

