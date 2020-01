Dalla Spagna, Marca: “Escalante ha firmato con la Lazio”

Gustavo Escalante sempre più vicino alla Lazio. Il centrocampista dell’Eibar dovrebbe lasciare la Spagna a fine stagione per poi sbarcare nella Capitale e compiere il salto di qualità. Come riportato dal portale iberico Marca, l’accordo per il calciatore argentino sarebbe stato chiuso negli scorsi giorni con Escalante che avrebbe già firmato un contratto quadriennale con i biancocelesti con l’ufficialità che dovrebbere arrivare a fine stagione.

