FORMELLO – Sacrificio Immobile in attacco con Berisha, le fasce laterali parlano spagnolo

Avevamo lasciato la Coppa Italia sollevando il trofeo al cielo lo scorso maggio, domani invece parte la nuova edizione per la Lazio. Gara secca all’Olimpico con la Cremonese e Inzaghi che ha avuto solamente oggi pomeriggio per far scattare le prove tattiche. Tanti volti nuovi in campo e qualche big chiamato forzatamente agli straordinari visti gli acciacchi di svariati compagni. Fra i pali toccherà a Silvio Proto con Strakosha rimasto totalmente a riposo. Davanti all’estremo difensore belga saranno confermati Luiz Felipe e Acerbi che insieme a Bastos completeranno il reparto arretrato. Sarà però il brasiliano a guidare la difesa dirottando l’ex Sassuolo sul centrosinistra e l’angolano sul centrodestra. Sulla fascia destra turno di riposo per Lazzari, uscito stremato dopo il Napoli, non ci sarà nemmeno Marusic che è squalificato come Lucas Leiva, per cui avanza Patric nel ruolo in cui è cresciuto a Barcellona mentre sulla corsia mancina prove generali per Jony che dovrà giocare anche sabato con la Samp vista la squalifica di Lulic, assente oggi pomeriggio. In mezzo al campo sarà chiesto uno sforzo a Luis Alberto che si muoverà con Parolo ai lati di Cataldi. Davanti scelta obbligata per Inzaghi che dovrà confermare Immobile alla guida dell’attacco visto che Correa, così come Radu, ha svolto solo il riscaldamento con i compagni mentre Caicedo non si è visto in campo. Insieme al capocannoniere della Serie A ci sarà Valon Berisha che ha convinto il tecnico a preferirlo rispetto ad Adekanye.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-3): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Berisha, Immobile. A disp.: Guerrieri, Silva, Vavro, Lazzari, Milinkovic, A.Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi.

