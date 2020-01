Infortuni Zaniolo e Demiral, Perotti: “Il campo dell’Olimpico non è all’altezza della Serie A”

Nicolò Zaniolo e Merih Demiral accomunati dallo stesso destino. Ieri, durante Roma-Juventus, l’attaccante della Roma ha subito un infortunio al legamento crociato, e, il difensore della Juventus , dopo gli esami strumentali svolti questa mattina al J Medical, ha riportato la rottura la lesione del legamento crociato e la necessità di intervenire chirurgicamente.

E’ polemica sulle condizioni del terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma. Sabato, infatti, l’impianto capitolino aveva ospitato Lazio-Napoli. Di questo ha parlato anche l’attaccante della Roma Diego Perotti in zona mista dopo la sconfitta contro la Juventus: “L’Olimpico non è mai stato sempre bello. E’ un campo non all’altezza della Serie A. In tutte le gare che abbiamo giocato c’è qualche buco, non è un buon campo, sicuramente ha inciso sui due infortuni”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo