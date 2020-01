Inzaghi alla vigilia della Cremonese : “Dobbiamo avere sempre voglia di vincere indipendentemente dall’avversario e dalla competizione”

Dopo la decima vittoria consecutiva ed alla vigilia dell’ottavo finale di Coppa Italia contro la Cremonese, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato il tecnico Simone Inzaghi: “Sappiamo bene cosa rappresenta per noi la Coppa Italia, in tre anni abbiamo vinto lo scorso anno, abbiamo perso la finale con la Juventus tre anni fa e siamo usciti in semifinale con il Milan due anni fa. C’è tanta voglia di riprendere il cammino in Coppa Italia sapendo che avremo una partita da affrontare nel migliore dei modi e cercheremo di prepararla bene. Dobbiamo avere sempre voglia di vincere indipendentemente dall’avversario e dalla manifestazione. Sabato abbiamo avuto una partita molto dispendiosa, abbiamo qualche acciacco. Radu, Lulic, Correa e Lukaku non ci saranno, Leiva e Marusic sono squalificati. Domani mattina faremo la rifinitura e poi sceglierò la formazione. Rivedrò Rastelli con piacere perchè per me è stato molto importante nel mio primo anno in A con il Piacenza in cui giocavo spesso con lui in attacco che mi fece fare molti gol con ottimi assist. È un allenatore molto bravo e preparato che ha vinto un campionato importante con il Cagliari, ha sempre squadre molto organizzate. Rivedrò con piacere Palombi che con me nelle giovanili è cresciuto tanto e con cui ho vinto trofei importanti a livello giovanile. Rivedrò tra i convocati Vavro che per noi è un giocatore importante, rientrarà dopo 40 giorni di assenza, non è pronto per giocare, ma lo porterò in panchina e poi valuteremo di volta in volta come sono i suoi progressi“.

