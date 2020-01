Lazio, 120 anni di storia. La Curva Nord ringrazia per la realizzazione della coreografia – VIDEO

La Curva Nord, tramite i profili ufficiali social, ringrazia i tifosi per la coreografia realizzata prima di Lazio-Napoli. “120 anni d’amor, 1900-2020” e una maglia senza volto biancoceleste al centro della Curva Nord, con lo schermo che ripercorreva le tappe della Lazio con i volti degli eroi attuali e del passato. “La Curva Nord tiene a ringraziare tutti i ragazzi che si sono adoperati per la realizzazione della meravigliosa coreografia che ha regalato a tutto il popolo laziale“, sono queste le parole che accompagnano il video della coreografia andata in scena sabato sera.

RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo