Lazio-Cremonese, le info sulla mobilità

Raggiunta la decima vittoria consecutiva per la Lazio arriva ora il momento di pensare alla Coppa Italia. Lo scoglio degli ottavi finale appare più che abbordabile con i ragazzi chiamati a sfidare la Cremonese in un Olimpico che, complice l’orario, si presenterò quasi deserto. Una sfida infrasettimanale che dovrà sottostare alle ordinarie limitazioni della viabilità: come riferito da Roma Mobilità, nella giornata di domani non potranno circolare nella fascia verde le auto diesel da Euro 3 ad Euro 6. La limitano sarà valida nelle fascia oraria 7.30-10.30 ed in quella 16.30- 20.30.

Fascia Verde, domani dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 stop alle auto diesel da “Euro 3” fino a “Euro 6” — Roma Mobilità (@romamobilita) January 13, 2020

