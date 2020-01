Lazio, Ederson compie gli anni: gli auguri della società

Ederson, ex centrocampista biancoceleste, spegne oggi 34 candeline. Ecco l’augurio del club: “L’ex centrocampista biancoceleste oggi compie 34 anni. Un totale di tre stagioni con l’Aquila sul petto per Ederson Honorato Campos, approdato in biancoceleste nel 2012. Il brasiliano aveva esordito in Serie A il 16 settembre 2012 sostituendo Antonio Candreva nel secondo tempo della partita contro il ChievoVerona, partita che finirà 3-1 per i biancocelesti. Il 30 settembre, dello stesso anno, aveva messo a segno il suo primo gol con la maglia biancoceleste contro il Siena, segnando di testa da calcio d’angolo, la partita finirà poi 2-1 per la Prima Squadra della Capitale. In totale, in biancoceleste Ederson ha collezionato 50 presenze, realizzando anche 5 gol. Il classe 1986 ha vinto anche un trofeo con la Lazio: è infatti uno degli eroi del 26 maggio, anche se in occasione della finale di TIM Cup contro la Roma è rimasto in panchina per gli interi 90 minuti“.

