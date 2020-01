LAZIO WOMEN | La Lazio si impone per 2-0 in casa del Cittadella

Dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Cesena, la Lazio Women si presenta in casa del Lady Granata Cittadella con l’obiettivo di riprendere il cammino per le posizioni alte della classifica. Nelle primissime fasi di gioco entrambe le formazioni cercano di prendere le misure all’avversario badando a non scoprirsi troppo. La Lazio ha però la possibilità di portarsi in vantaggio dopo appena 7′. Lancio di Pezzotti per Visentin che in area viene stesa dal difensore avversario. L’arbitro indica il dischetto. Si incarica Savini di calciare, ma il suo tiro va oltre la traversa. Al 16′ azione identica alla precedente. Lancio lungo su Visentin che in area riesce ad anticipare il portiere in uscita, ma il pallone sfila di un soffio vicino al palo. Dopo 2 minuti però è la squadra di casa che si rende pericolosa. Kastrati entra in area da sinistra ma il tiro in diagonale sul secondo palo trova una grande risposta di Vicenzi. Passato il pericolo le ragazze di mister Seleman aumentano l’intensità di gioco costruendo diverse occasioni per portarsi in vantaggio senza però concretizzare. Al 31′ e al 37′ il portiere Toniolo si deve superare volando a togliere dall’angolo basso un tiro da fuori area di Pezzotti e una punizione dalla distanza della solita Di Giammarino. A pochi minuti dalla fine del primo tempo è però il Cittadella che manca di pochissimo il gol del vantaggio con Kastrati che mette fuori di poco un cross basso si Pinna.

Nel secondo tempo le ragazze biancocelesti entrano in campo con maggiore determinazione sfruttando le ripartenze dei propri esterni di attacco. Proprio da una di queste nasce il vantaggio della Lazio. Al 65′ azione veloce dei centrocampisti biancocelesti con passaggio filtrante di Di Giammarino sulla corsa di Visentin. Tocco in diagonale sul portiere in uscita e palla che finisce in rete. Al 72′ Visentin ha sui piedi la palla per realizzare una doppietta, ma il suo tiro in diagonale sfiora di poco il palo alla sinistra di Toniolo. Il raddoppio è però rinviato di pochi minuti. Questa volta ci pensa Proietti che da dentro l’area di rigore trova un perfetto destro a giro sul secondo palo sul quale nulla può l’estremo difensore di casa. 2 a 0 e partita portata alla conclusione senza grandi pericoli per la retroguardia laziale. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine dell’incontro. La Lazio women ottiene una importante e sofferta vittoria che porta la formazione di mister Seleman a soli 4 punti dalla vetta, occupata ora dal San Marino che sfrutta la sconfitta della capolista Napoli per mano del Ravenna, prossima avversaria delle biancocelesti domenica 19 gennaio al Mirko Fersini di Formello.

Di seguito il tabellino della sfida:

Serie B Nazionale | 10° andata

LADY GRANATA CITTADELLA-LAZIO WOMEN 0-2

Marcatrici: 65′ Visentin (L), 80′ Proietti (L)

CITTADELLA: Toniolo, Peruzzo (86′ Saggion), Rigon, Kastrati, Fasoli (46′ Casarotto), Schiavo, Dal Molin (73′ Meneghetti), Ponte, Meggiolaro (46′ Goula), Pinna (81′ Zorzan), Ambrosi

A disp.: Baldo, Ciampanelli, Cacciamali

All. Fabiana Comin

LAZIO WOMEN: Vicenzi, Santoro, Savini, Colini, Gambarotta, Castiello, Pezzotti (87′ Clemente), Di Giammarino, Pittaccio (68′ Coletta), Visentin, Proietti (81′ Berarducci)

A disp.: Natalucci, Vaccari, Palombi, Lombardozzi

All. Ashraf Seleman

sslazio.it

