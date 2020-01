Lazio Women, Proietti: “La squadra è viva. Vogliamo raccogliere di partita in partita i frutti del nostro lavoro”

Continua a vincere e stupire la Lazio Women che ieri ha sbancato con un secco zero a due Cittadella consolidando la terza posizione ed accorciando sul Napoli Femminile caduto a Ravenna. Del successo in terra veneta ha parlato, ai microfoni di Lazio Style Radio, Elena Proietti: “Conquistare i tre punti è stato fondamentale perché abbiamo accorciato le distanze dalla testa della classifica. Il Cittadella è forte e tra mura amiche è uscito sconfitto solamente altre due volte. Aver espugnato un campo del genere simboleggia come la nostra squadra sia viva. Siamo vicini a traguardi di cui nemmeno si parlava ad inizio anno. Restiamo con la testa bassa insistendo a lavorare. Il nostro è un gruppo unito che lavora in sintonia dalla dirigenza alle calciatrici. Il prossimo match con il Ravenna sarà importante. Saluto l’allenatore che ho avuto nei tempi passati e sono consapevole che preparerà benissimo la sua formazione. La stagione passata il Ravenna ha concluso il campionato in terza posizione, lottando fino all’ultimo per ottenere la promozione. Noi desideriamo raccogliere sfida dopo sfida i frutti del nostro lavoro”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo