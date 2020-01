Sconcerti: “La Lazio è la squadra più compiuta. Il calciatore mai sostituito? Lulic”

Le dieci vittorie consecutive proiettano la Lazio sempre in maniera solitaria al terzo posto con la vetta non così lontana. Del momento dei biancocelesti ai microfoni di TMW Radio ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: ” La Lazio, essendo sempre la stessa, è la squadra più compiuta del campionato. Il calciatore che non viene mai cambiato non è nè Immobile, né Milinkovic o Luis Alberto, bensi Senad Lulic. È un giocatore che se devi cederlo in Serie A, difficilmente trovi una sistemazione, sia per età che per ruolo. Se arriva in biancoceleste Eriksen alla Lazio, salta tutto l’equilibrio“.

