Calciomercato Lazio, preso dal Catania un giovane talento per la Primavera

La Lazio non guarda solamente al presente ed alla prossima stagione (come nel caso di Escalante), ma anche al futuro: secondo quanto riportato da Il Tempo, la dirigenza biancoceleste ha acquistato dal Catania una giovane promessa, di ruolo attaccante. Si tratta di Gian Marco Distefano, classe 2000, 19 anni compiuti lo scorso dicembre. Può giocare sia da centravanti che da esterno offensivo, ruolo che ha ricoperto nel Catania in prima squadra (i siciliani militano in Serie C). Per ora andrà a rinforzare la squadra della Primavera di Menichini, ma in futuro sarà visionato anche da Simone Inzaghi.

