E’ una Lazio che non molla mai quella che sta collezionando successi e superando i record. Come riporta il Corriere dello Sport, il segnale positivo ed innovativo in questo campionato lo danno proprio i biancocelesti, che vincono gare che negli scorsi anni avrebbero al massimo pareggiato. La qualità è rimasta immutata, ma sicuramente è cambiata la testa. La squadra ha preso consapevolezza e sa che può andare in gol in qualsiasi momento, proprio come accaduto sabato contro il Napoli.

