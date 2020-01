Cremonese, Palombi: “L’Olimpico è casa mia, Inzaghi è come un padre”

Ritorno a casa per Simone Palombi. L’attaccante della Cremonese, in prestito proprio dalla Lazio, torna nello stadio in cui ha giocato in maglia biancoceleste, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, l’attaccante italiano, parla così del suo passato in biancoceleste e della sfida di oggi: “L’Olimpico è casa mia, ho vissuto tante emozioni con questa maglia. La Lazio lotterà fino all’ultimo per la vetta della classifica. Noi, però, non partiamo battuti. Inzaghi è stato come un padre, mi ha fatto crescere tanto. Grazie a lui ho esordito in Serie A e in Europa League”.

