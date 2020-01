Cremonese, Rastelli: “La Lazio ha i suoi meriti, ma risultato eccessivo. Inzaghi? Gli auguro il meglio”

Il tecnico della Cremonese ha commentato la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio. Queste le dichiarazioni di Rastelli, al fischio finale della gara di Coppa Italia: “La Lazio ha i suoi meriti, ma credo il risultato sia eccessivo. Dispiace aver preso due gol su cross in cui potevamo fare meglio. Inzaghi? Non avrei scommesso una lira su di lui (ride ndr); aveva fatto bene da giocatore qui alla Lazio e sta facendo altrettanto bene da allenatore: ha carisma, lucidità, gli auguro ogni bene per la sua carriera“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: