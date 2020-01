Escalante è sbarcato a Roma: visite mediche e tour di Formello

Non è ancora ufficiale l’acquisto di Gonzalo Escalante ma intanto il capitano dell’Eibar ha firmato con la Lazio un quadriennale da un milione e mezzo a stagione. Ieri sera L’argentino è sbarcato a Roma e stamattina effettuerà le visite mediche e una visita al centro sportivo di Formello. Non arriverà in questa sessione di calciomercato ma troverà Inzaghi a partire dal ritiro estivo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: