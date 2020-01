GdS | Ripartenza Berisha: di nuovo titolare. Il Celtic è dimenticato

Sabato Inzaghi ha deciso di dargli spazio e Berisha ha risposto presente. In occasione infatti del gol di Immobile, è stato proprio lui ad ostacolare l’eventuale passaggio di Ospina su Hysaj, così da complicare le cose in casa Napoli ed aiutare invece il bomer biancoceleste a mettere il timbro anche sulla delicata sfida dell’Olimpico. Ora il tecnico laziale ha deciso di dargli un’opportunità, schierandolo titolare oggi in occasione della gara di Coppa Italia contro la Cremonese. Ha pesato sul centrocampista l’errore commesso nel finale di Lazio-Celtic, quando la sua ingenuità ha permesso agli scozzesi di vincere la partita e ha fatto sì che i biancocelesti uscissero dalle coppe europee. Però, come riporta la Gazzetta dello Sport, la società però ha sempre creduto in lui, il ds ha chiesto alla piazza di dargli tempo e forse per questo ha sparato alto quando, nelle ultime settimane, club come il Brescia hanno chiesto informazioni, fissando a 9 milioni il prezzo del kosovaro.

