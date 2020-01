Gonzalo Escalante, ecco chi è il nuovo acquisto della Lazio | VIDEO

Mentre è in corso il mercato invernale, chiamato anche di riparazione, la Lazio si sta muovendo fin da subito per rinforzare la squadra per la prossima stagione. In attesa dell’ufficialità, il primo colpo è arrivato: si tratta di Gonzalo Escalante, centrocampista argentino classe ’93. In scadenza di contratto con l’Eibar, squadra che milita nel campionato spagnolo, arriverà in biancoceleste, a parametro zero, a partire da luglio, pronto per il ritiro estivo. Per il resto della stagione continuerà a giocare per l’Eibar, squadra in cui gioca dal 2015. Per lui l’aria italiana non è nuova, visto che prima di approdare in Spagna, ha giocato per una stagione al Catania (2014/2015).

Escalante è un centrocampista tuttofare, dalla mezzala al mediano davanti alla difesa. Di piede destro è tecnicamente un buon giocatore, bravo nel recupero palla e nei contrasti con gli avversari. Può giocare sia nel centrocampo a due che a tre, ed è dotato di una grande resistenza. Bravo in fase offensiva, come mezzala, ad inserirsi in area di rigore.

GUARDA IL VIDEO DEI SUOI GOL

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: