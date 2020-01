Intervallo Lazio-Cremonese, l’ex arbitro Pieri: “Manca un rigore alla Lazio, goal di Parolo da annullare”

Nell’intervallo di Lazio-Cremonese, con il risultato sul 2-0, l’ex arbitro Pieri ha analizzato due episodi da moviola. “Sono preoccupato per l’arbitraggio delle ultime giornate di Coppa Italia. C’era un rigore per la Lazio abbastanza netto al 6′ minuto per un tocco di mano. La Var poteva intervenire. Anche nell’episodio del raddoppio della Lazio c’è stato un errore, il goal era da annullare. I tacchetti di Parolo vanno a colpire il ginocchio di Agazzi, in sala Var avevano tutto il tempo per ricontrollare l’irregolarità e annullare la rete.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: