Inzaghi: “Teniamo a questa competizione, bravi tutti i ragazzi. Jony? Sabato avrà la sua chance”

La Lazio batte 4-0 la Cremonese all’Olimpico ed accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico biancocoeleste Simone Inzaghi in conferenza stampa ha commentato la vittoria: “Ho avuto le risposte che cercavo, hanno fatto bene i ragazzi in campo e quelli che sono subentrati. Teniamo a questa competizione e volevamo fare bene. Si è creata una bellissima alchimia con squadra, tifosi, staff: dobbiamo continuare così, anche se non è facile. Sappiamo di poterci migliorare, serve questa concentrazione e credere in ciò che facciamo. Infortunati? Cataldi ha stretto i denti per via di un problemino al polpaccio; Lulic, Correa e Radu non erano in grado di giocare stasera. Leiva contro la Samp ci sarà, Marusic vedremo se ce la farà. Correa sta svolgendo tutte le cure del caso, speriamo di averlo sabato. Jony? Ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, sta imparando un ruolo nuovo; l’ho aprezzato dal primo giorno, cerca di imparare e si è inserito bene in gruppo. Sabato avrà la sua chance, anche a Cagliari è entrato bene“.

