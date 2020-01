MOVIOLA | Arbitro e VAR non concedono un rigore alla Lazio per fallo di mano

La partita non ha avuto storia per quanto riguarda il risultato, ma gli episodi da moviola non sono mancati. Il primo al 6’ su un tiro di Immobile dal limite che va ad impattare su Bianchetti della Cremonese posizionato dentro l’area di rigore: dalle immagini televisive si vede chiaramente come il giocatore dei lombardi abbia toccato il pallone con il gomito: c’era un calcio di rigore, ma il VAR Giua non richiama l’arbitro Maggioni. Nulla da segnalare sull’infortunio del portiere Agazzi della Cremonese: è il suo difensore che nel contrastare Parolo gli taglia il ginocchio con i tacchetti degli scarpini. Anche il rigore su Bastos è ineccepibile: il difensore grigiorosso affossa il biancoceleste tirandogli la maglia e l’arbitro fischia senza dubbi.

