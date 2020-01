Pippo Inzaghi: “Simone è uno dei migliori in Europa. Scudetto? Sognare non costa nulla”. E su Immobile…

L’attuale allenatore del Benevento Pippo Inzaghi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato del suo percorso in B e della sua squadra che, oltre ad essere la capolista del campionato, ha segnato il record dei 46 punti. Una parentesi però anche sul fratello Simone e sulla Lazio è d’obbligo: “Non è un modello per me, ma per tantissimi allenatori. E’ uno dei migliori in Europa: chi ha ottenuto risultati come i suoi? Gestisce gli uomini e sa lavorare sul campo: è un vero tecnico moderno. Il confronto è continuo. Ci sentiamo ogni giorno e parliamo solo di pallone, oltre che dei miei nipoti. Scudetto? La Lazio raggiungerebbe un traguardo straordinario già qualificandosi in Champions. La Juve ha una panchina di qualità pazzesca e alla lunga penso che possa fare la differenza. E anche l’Inter è superiore. Sognare, comunque, non costa nulla. Se però penso a cosa dicevano di simone due mesi fa… Attaccanti? Sono contento per il ritorno di Cutrone, l’ho fatto esordire nella Primavera del Milan sotto età e sono sicuro che a Firenze segnerà tanto. il numero uno però è Immobile“.

