TIM CUP | Acerbi: “Oggi bene anche chi di solito gioca meno. Adesso testa alla Sampdoria”

Vince ancora questa Lazio, nemmeno la Coppa Italia giocata con le seconde linee la può fermare. Inzaghi la vuole chiudere subito e infatti la sensazione appena scesi in campo è quella. Come sempre anche oggi a comandare la difesa ci ha pensato Francesco Acerbi, sempre più leader di questa squadra. Al termine della gara ha parlato ai microfoni di Rai2. Ecco le sue parole: “Oggi abbiamo fatto tutti bene anche chi di solito gioca meno. Non era facile contro una squadra del genere, che nasconde sempre insidie. Siamo riusciti ad impostare bene la gara. Io voglio giocare sempre e do sempre il massimo. In campionato ora ci aspettano tante partite in casa e non sarà comunque facile. La Sampdoria è una squadra insidiosa, sarà sempre l’approccio a fare la differenza, poi le gambe vanno da sole e i giocatori ce li abbiamo. Classifica? Noi siamo li e speriamo di rimanerci anche a Maggio”.

