TIM CUP | Adekanye: “Voglio il gol e voglio migliorare. E’ un sogno poter giocare con Ciro”

Gioca dal primo minuto Bobby Adekanye in questo match pomeridiano. Buona partita la sua, dimostra tanta voglia e grinta. I compagni lo cercano ma il gol non arriva, o meglio arriva ma subito annullato per off-side. Al termine della gara ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Potevo aspettare un po’ ma volevo andare in area, voglio ancora migliorare. Bella partita di Jony che ha fatto tanti cross e tanti assist. Per me è un sogno giocare dall’inizio con Ciro che per me è una leggenda. Ora vogliamo passare anche con il Napoli che è una squadra forte. Per me è un onore essere in questa squadra che sta facendo la storia, mi sento come in casa e i compagni mi hanno sempre aiutato quando le cose andavano bene e quando andavano bene”.

