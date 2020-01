TIM CUP | Patric: “Contento per il gol e per chi gioca meno. La nostra forza è l’umiltà e lo spirito di gruppo”

Vince la Lazio all’Olimpico contro la Cremonese e si qualifica ai Quarti. Apre le danze Patric che segna il gol del vantaggio per poi lasciare spazio ai compagni che dilagano. Ottima gara da parte del difensore biancoceleste che si è adattato a tutti i ruoli che Inzaghi gli ha chiesto. Terminata la gara è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Contento per il gol, lo aspettavo da tanto, non è il mio lavoro, però è tanto che sono quì, speriamo ne arriveranno di più. Alla fine tutte le partite le devi approcciare con la maniera giusta, anche chi gioca di meno si vede che sta sul pezzo, complimenti a tutti e continuiamo così. Ogni partita è difficile e se ti rilassi ti fanno male, non devi dare spazio. Dedico il gol alla mia famiglia, sono la cosa più importante per me. Cerco di adattarmi a tutti i ruoli, preferisco giocare come terzo, ma se serve il quinto ci sono. La squadra gioca senza ego e tutti uniti”.

Il giocatore ha poi proseguito in MixedZone, ecco le sue parole: “Giocare da terzo per me è più comodo ma faccio quello che dice il mister, sono a disponibilità della squadra. Passato difficile? Quando un giocatore ha la testa ed è maturo affronta tutto, anche le difficoltà. Io ho fatto così testa bassa e lavorare. Il Napoli è una squadra forte e dovremo affrontare la partita al massimo. Nello spogliatoio non si parla delle vittorie, si pensa sempre alle partite successive. La forza di questa squadra è la volontà, l’umiltà e un forte spirito di gruppo, siamo tutti uniti. La strada è ancora lunga, pensiamo partita dopo partita e non montiamoci la testa. Giocando così sicuramente sarà più facile ma c’è tanto ancora da fare”.

