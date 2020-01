Cagliari, Nainggolan e quella ferita ancora aperta: “Con la Lazio la nostra miglior prestazione”

Quattro sconfitte consecutive e l’eliminazione della Coppa Italia. Dopo una prima parte di campionato il Cagliari vive un periodo difficile iniziato con il k.o. rimediato nel recupero contro la Lazio. Sulla sfida contro i biancocelesti, nel post gara di Inter-Cagliari di Coppa Italia, ha parlato Radja Nainggolan: “Stasera non mancavano le motivazioni, il fatto è che subire gol dopo 20 secondi rende complicato uscire fuori contro l’Inter. Non siamo come la Juventus o la Lazio, seppure contro i biancocelesti abbiamo disputato la miglior prestazione anche non ottenendo la vittoria. Stiamo portando avanti un ottimo campionato, ad un certo punto questo momento sarebbe arrivato. Se ne usciamo velocemente e riprendiamo il cammino precedente le quattro sconfitte possiamo dire ancora la nostra”.

