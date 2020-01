Calciomercato Lazio, pazza idea Vecino per gennaio, Escalante a luglio, ma fino al 2024

Arrivederci a luglio. Gonzalo Escalante firma con la Lazio e dà appuntamento a tutti alla prossima estate. Lunedì sera l’arrivo nella Captale, ieri le visite di rito e in serata il volo di ritorno per Barcellona. Due giorni intensi per il centrocampista 26enne in arrivo a parametro zero dall’Eibar. Per lui pronto un quadriennale da circa un milione di euro l’anno. Per il resto della stagione continuerà a giocare in Spagna. Sempre della Liga piace Luis Advincula, 29enne peruviano laterale destro del Rayo Vallecano. Intanto, la Lazio pensa anche a Matias Vecino, centrocampista 28enne uruguaiano, scaricato dall’Inter e offerto in prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 18 e i 20 milioni di euro. Il club biancoceleste dovrebbe accollarsi la restate parte dell’ingaggio da 2,5 milioni di euro. Simone Inzaghi lo stima e lo accoglierebbe a braccia aperte per la Champions e anche qualcosa in più. Il Messaggero / Valerio Cassetta

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: