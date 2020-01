Calciomercato, possibile ritorno alla Salernitana per Andre Anderson

Ieri in campo nella ripresa (al 61′ ha preso il posto di Danilo Cataldi), Andre Anderson ha conquistato con la Lazio i quarti di finale di Coppa Italia, dopo aver battuto in casa la Cremonese per 4-0. Secondo Il Mattino però, il classe ’99 potrebbe tornare alla Salernitana. L’attaccante infatti sembrerebbe essere il rinforzo giusto per Ventura, in corsa con la sua squadra per ottenere un posto nei play-off di Serie B. Dopo lo scarso impiego avuto a Roma, il giocatore potrebbe quindi tornare a Salerno, dove lo scorso anno ha collezionato 18 presenze.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: