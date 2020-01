Canigiani: “Con la Samp siamo a 6 mila biglietti venduti. Per il derby aperto il secondo distinto”

Continua il periodo di gare allo Stadio Olimpico per Lazio che, dopo il Napoli e la Cremonese, è pronta ad ospitare la Sampdoria. Sulla situazione dei tagliandi in vista del match con i blucerchiati ha parlato a Lazio Style Radio il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: “Per il derby con la Roma abbiamo aperto il secondo distinto, la Curva Nord e l’altro Disinto sono esauriti. Sul dato complessivo, essendo un match fuori casa, non abbiamo visione. Per la gara di sabato, invece, siamo a circa seimila tagliandi staccati. Vediamo come prosegue la vendita, ma credo che il risultato finale potrà essere interessante. Ci sono ancora tre giorni e si possono acquistare i biglietti anche il giorno della partita fino al fischio d’inizio. Sarà attiva l’iniziativa di Bus Insieme con circa 20 zone di ritrovo, un numero che continua a crescere e copre sempre di più la città ed anche l’esterno del raccordo e questo è importante. Più il servizio è utilizzato e più si autoalimenta e si sviluppa. Al momento c’è disponibilità in tutti i settori dello stadio, gli Under 16 potranno avere delle riduzioni importanti. La maglia dei centoventi anni sta andando molto bene, ha avuto un gran bell’impatto emozionale ed il riscontro sulle vendite si è immediatamente visto”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: