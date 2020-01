CdS | La Lazio scalda i motori del mercato tra estate e inverno

Il mercato di gennaio entra nel vivo, ma la Lazio guarda già al futuro. Nelle scorse ore è sbarcato nella Capitale Gonzalo Escalante, centrocampista dell’Eibar che in vista della prossima stagione ha firmato un contratto quadriennale svolgendo già le visite mediche di rito. Colpi estivi, ma non solo. Nella finestra di mercato attuale la dirigenza biancoceleste starebbe pensando di regalare ad Inzaghi Lamin Jallow, esterno offensivo in forza alla Salernitana in rotta con il pubblico campano. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport

