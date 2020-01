Con Sky, biglietti per Lazio-Sampdoria in Tribuna Monte Mario a 35€

In occasione di Lazio-Sampdoria, in programma sabato 18 gennaio alle ore 15:00, Sky riserva a tutti i suoi clienti da più di 1 anno la possibilità, grazie a extra, di acquistare fino a 4 biglietti in tribuna Monte Mario con il 50% di sconto.

Come fare è semplice! Vai sulla pagina Sky Extra, richiedi i quattro codici promozionali a te riservati, quindi vai sulla pagina di acquisto dei tagliandi , inserisci i tuoi codici negli appositi campi (un codice per ogni campo) e potrai procedere all’acquisto dei biglietti di Tribuna Monte Mario a soli 35 EURO!

Vi aspettiamo!

IMPORTANTE: OGNI CODICE E’ VALIDO PER L’ACQUISTO DI UN SOLO BIGLIETTO!!!

