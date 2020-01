Coppa Italia, la Fiorentina supera l’Atalanta: viola ai quarti

La Fiorentina supera 2-1 l’Atalanta nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Cutrone e Lirola mettono ko la squadra di Gasperini, che nell’edizione passata della Tim Cup ha perso in finale contro la Lazio. Per i bergamaschi a segno Ilicic, che ha siglato al minuto 67 il momentaneo pareggio. La squadra di Iachini vola così ai quarti e se la vedrà con l’Inter.

