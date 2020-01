ESCLUSIVA | Lady Minala: “Emozionante vederlo all’Olimpico. Mercato? Molti club su di lui, ma la Lazio è la sua priorità”

Inizia la sua avventura a Roma nelle giovanili della Lazio, successivamente è stato alle prese con qualche esperienza fuori dalla capitale, salvo poi tornare a dare il suo contributo nella Primavera biancoceleste: questo il percorso di Joseph Minala che, quando la speranza di vestire la maglia con i colori del cielo sembrava svanire, ha trovato la convocazione in Coppa Italia. Ieri infatti mister Inzaghi lo ha inserito nella lista dei convocati e lo ha fatto giocare negli ottavi di finale di Tim Cup, vinti per 4-0 contro la Cremonese. Il camerunese è subentrato al minuto 73’ in sostituzione di Immobile, dando il suo contributo alla causa laziale ed al passaggio ai quarti della competizione. Tra gli spalti c’era una tifosa speciale per il classe ’96: la sua fidanzata Viviana, che lo segue con amore dal 2014, anno in cui si sono conosciuti. Al termine della sfida, Lady Minala è intervenuta in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it per parlare del suo fidanzato e del legame che ha con il tecnico e l’intero ambiente laziale.

Come hai vissuto la gara di ieri sera?

“E’ stato molto bello l’esordio in Coppa Italia: sono anni che è alla Lazio, ma negli ultimi tempi non aveva più giocato all’Olimpico. Per me che sono emotiva è stato sicuramente emozionante: sono di Roma e vederlo in questo stadio mi ha fatto commuovere”.

Te lo aspettavi di rivederlo qui con la prima squadra?

“Da parte nostra la speranza era questa, per noi sarebbe bellissimo se rimanesse alla Lazio. Visto il periodo di calciomercato pensavamo che partisse per qualche altra destinazione, considerato che non ci sono state molte possibilità con i biancocelesti per lui. Ad ogni modo la sua priorità è rimanere qui”.

Ci sono delle offerte concrete?

“Sì, ci sono, ma sarebbero delle seconde scelte: nessuna squadra potrebbe superare la Lazio, che ovviamente è e rimane la sua preferita. I club interessati sono sia italiani che stranieri, ma la sua prima scelta è senza dubbio quella di far parte della squadra laziale, al 100%”.

Che rapporto ha con Inzaghi, vista anche la convocazione di ieri sera?

“Il mister ha vinto con loro il suo primo trofeo nel 2014, la Coppa Italia Primavera. Per Joseph è una figura molto importante ed averlo anche in prima squadra è sicuramente molto bello”.

Come sono stati questi ultimi mesi?

“Ha fatto qualche presenza in Primavera, poi il gol, successivamente è finito fuori rosa, prima di allenarsi di nuovo con la prima squadra: non è stato un periodo facile, soprattutto vista la mancanza di stabilità. Qualche giorno fa non si sarebbe aspettato la convocazione, né tanto meno di giocare. Per lui questo è il massimo”.

Quando ha saputo di essere convocato?

“Dopo l’allenamento della mattina. Non ha dormito con la squadra”.

Sei stata la prima persona che ha avvertito?

“Sì, non eravamo insieme perché lui si trovava a Formello. Sono il suo primo pensiero, ormai stiamo insieme da molti anni, da quando ha iniziato in Primavera. Mi ha mandato la foto della maglia dallo spogliatoio”.

