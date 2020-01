FORMELLO | Gruppo diviso tra scarico e lavoro tecnico. Ancora assente Correa

La Lazio batte la Cremonese e guadagna i quarti di finale di Coppa Italia continuando nel suo periodo d’oro. Non c’è tempo di rilassarsi però perchè sabato all’Olimpico arriva la Sampdoria con l’obiettivo di guadagnare altri tre punti ed aprire al meglio il girone di ritorno. In vista della sfida con i blucerchiati questa mattina la squadra si è ritrovata a Formello dove ha svolto un lavoro a due gruppi: chi è scese in campo ieri ha svolto una sessione di scarico, mentre il resto della rosa ha lavorato sulla tecnica e la forma fisica. Ancora assente il Tucu Correa oltre allo squalificato Lulic, mentre continua il lavoro differenziato Marusic che si è allenato sul Fersini. Appuntamento a domani quando la gara con i doriani sarà lontana appena due giorni.

