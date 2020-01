Il Tempo | Poker Lazio e riecco il Napoli

Troppo facile ma la Lazio continua a vincere. Anche la modesta Cremonese si arrende alla banda Inzaghi che vola ai quarti di Coppa Italia dove ritroverà il Napoli battuto sabato scorso. Missione compiuta lasciando a riposo sette titolari salvaguardati per il campionato, mettendo anche in mostra giovani interessanti. Adekanye su tutti. Poker servito con le reti di Patric, Parolo, Immobile e Bastos nel finale. Inzaghi schiera la Lazio2 un po’ per scelta, un po’ per necessità: alla fine in campo solo tre big Acerbi, Luiz Felipe e Immobile costretto ad un superlavoro per la contemporanea assenza di Caicedo e Correa. Spazio dunque a Patric, Parolo, Cataldi, Jony, Berisha e Adekanye. Cremonese con tutti i migliori vista la lunga sosta del campionato di serie B dove attualmente è invischiata nella zona playout dopo aver sbandierato in estate progetti di promozione.In panchina Simone ritrova Rastelli con cui aveva diviso l’esperienza da giocatore con la maglia del Piacenza quando l’attuale tecnico biancoceleste stava emettendo i primi vagiti nel grande calcio. Cinquemila spettatori per questo ottavo di coppa con 200 tifosi arrivati da Cremona per respirare l’aria dell’Olimpico. Il Tempo/Luigi Salomone.

