Lazio-Cremonese, ecco il migliore secondo i lettori di LazioPress.it

Lazio-Cremonese, un match senza storia che ha consegnato alla Lazio l’accesso ai quarti di Coppa Italia. Una sfida in cui Inzaghi ha dato spazio a tante seconde linee cogliendo l’occasione per far riposare molti titolarissimi. Tra i tanti che si sono messi in mostra, il migliore in campo secondo i lettori di LazioPress.it è stato Jony, autore di due assist con voto 7.6. Dietro allo spagnolo un altro iberico, Patric che grazie al primo gol con l’aquila sul petto ottiene 7.2. A chiudere il podio ecco Acerbi sempre sopra la sufficienza , voto 6.6.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: