Papà Inzaghi: “Simone ormai è romano! Per Pippo non se ne andrà mai, quando ne parlano gli vengono le lacrime”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, papà Inzaghi parla del momento che stanno vivendo i suoi figli, rispettivamente alla guida di Lazio e Benevento. Il signor Giancarlo non nasconde l’emozione e torna indietro nel tempo a quando quei due bambini si sfidavano in mansarda, giocando tutto il giorno a calcio. In un attimo da ragazzini spensierati sono diventati prima avversari in A, poi compagni in Nazionale e successivamente rivali in panchina. Lo stesso papà Inzaghi non avrebbe immaginato per loro una carriera da tecnici, l’unico indizio era che conoscevano ogni giocatore anche della C2. Inzaghi senior si gode il momento sapendo che potranno esserci periodi negativi, ma nessuno potrà mai cancellare queste soddisfazioni e soprattutto la consapevolezza che tutti apprezzano il loro lavoro, l’impegno, la serietà, l’educazione e il rispetto. Per la prima volta il pallone ha portato Pippo davvero lontano da casa, ma secondo Giancarlo è stata la scelta giusta, dopo aver sofferto al Milan visto che ama quei colori ed avrebbe voluto risollevarli, anche se gli avvenimenti dopo hanno dimostrato che non era colpa sua l’andamento della squadra. Per quanto riguarda Simone invece, il padre racconta sorridendo di Lorenzo che scende in campo spesso a fine gara per segnare sotto la Nord; per lui il suo secondogenito ormai è romano e secondo Pippo non se ne andrà mai, perchè ogni volta che ne parlano gli vengono le lacrime. Papà Giancarlo ribadisce che sono 20 anni che l’attuale tecnico laziale parcheggia la macchina al solito posto a Formello: vive bene a Roma con la moglie Gaia e vicino all’ex compagna Alessia, con la quale ha un buon rapporto. Con Lotito, racconta sempre il signor Giancarlo, Simone ha un rapporto particolare: si danno del tu, a volte litigano, poi fanno pace; cosa successa anche con Immobile, ma nata e finita all’istante, visto che il giocatore chiese immediatamente scusa. Ad ogni modo papà Inzaghi sottolinea il caratterino di Simone che discusse con Hoedt perchè voleva più spazio: l’olandese cercò un chiarimento, ma il mister non gli parlò per una settimana.

