Primavera, Armini saluta De Angelis: “In bocca al lupo, conta su di me come sempre” – FOTO

“Abbiamo passato tante battaglie insieme, uno di fianco all’altro. Quando ho saputo la notizia non ci volevo credere ma il calcio è anche questo. Ti faccio un grande in bocca al lupo per questa tua nuova avventura fratello mio perchè ti meriti il meglio!! Sappi che per ogni cosa puoi contare su di me come sempre, il tuo capitano“; così Nicolò Armini saluta il compagno Roberto De Angelis pronto a salutare la Lazio dopo 8 stagioni e vestire la maglia del Cosenza.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: