Sampdoria, esercitazioni in vista della Lazio: lavoro a parte per Depaoli e Ramìrez

Domenica alle ore 15.00 allo stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Sampdoria. La squadra ligure ha effettuato quest’oggi il secondo allenamento della settimana, in vista della trasferta nella capitale. Come riportato dal sito ufficiale del club doriano, dopo un’apertura di mattinata con seduta video in sala riunioni con l’allenatore e lo staff, la squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della gara contro i biancocelesti. Solo due calciatori presenti non hanno lavorato con i compagni: Fabio Depaoli (personalizzato di recupero in palestra) e Gastón Ramírez (individuale in palestra e sul campo). Alex Ferrari prosegue il percorso riabilitativo. Permesso per Jeison Murillo. Domani la squadra si allenerà di nuovo in mattinata.

