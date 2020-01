Bergomi: “Lazio da scudetto. Lazzari? Gran colpo, hanno anticipato tutti”

La Lazio fa scintille e dimostra maturità e coraggio in campo. Terzo posto in solitaria e matematicamente in corsa per lo scudetto. Il telecronista ed ex giocatore Beppe Bergomi, da sempre grande estimatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di TMW del momento Lazio: “La Lazio è da Scudetto. Ormai è fuori dalle coppe e non gli serve una rosa enorme. Forse con un centrocampista in più sarebbe perfetta, ma ora a Roma c’è grande entusiasmo e l’ho percepito in Lazio – Napoli. Quando si crea un clima così, la squadra diventa molto pericolosa. Lazzari è stato un gran colpo, la Lazio ha anticipato diverse squadre per lui“.

