Canigiani: “Con la Samp siamo intorno a 30mila spettatori. La campagna abbonamenti aperta fino a domani”

Lo stadio come fortino da sfruttare per continuare a sognare. La Lazio, dopo Napoli e Cremonese, è pronta ad ospitare la Sampdoria nell’ anticipo delle 15 del sabato di Serie A. Della situazione dei biglietti venduti per la gara con i blucerchiati, attraverso i microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: “Per il match di sabato abbiamo venduto oltre 8mila biglietti a cui vanno aggiunti i 1.000 abbonati per il girone di ritorno. Siamo intorno ai 30mila spettatori potenziali ma comunque ci aspettiamo attendiamo una crescita nelle prossime ore. Mi auguro possa vedersi una buona cornice di pubblico. Tutte le ricevitorie sono attive ed inoltre ricordo che è in vigore una promozione con Sky Extra che permette, richiedendo massimo quattro codici promozionali, ad ognuno di questi di usufruire di un biglietto in Tribuna Monte Mario con il 50% di sconto, dunque a €35. Ogni buono d’acquisto prevede un codice diverso, dunque serve ripetere la procedura ogni volta. In vista del derby del 26 gennaio è stato aperto il secondo Distinto dato che sono sold out sia la Curva sia il primo Distinto. La campagna abbonamenti continuerà sino a domani alle ore 19:00. Chi vuole sottoscrivere la tessera deve accelerare i tempi poichè un eventuale acquisto del singolo biglietto per Lazio-Sampdoria impedirebbe l’acquisto del medesimo posto per tutta la seconda parte di stagione. Sabato ci sarà come sempre il servizio Bus Insieme, vogliamo continuare il percorso intrapreso nelle settimane precedenti, sarebbe importante per le gare future all’Olimpico”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: