CONFERENZA RANIERI- “La Lazio qualsiasi cosa tocchi gli riesce. Se i miei ragazzi si rilassano li mangio vivi”

È tempo di conferme per Lazio e Sampdoria che sabato alle 15 si incontreranno all’Olimpico per dare il via al girone di ritorno. Poco fa, il tecnico doriano Claudio Ranieri, ha parlato nella consueta conferenza stampa pre match: “Lo spirito con cui andremo in campo è sempre il solito. Io voglio la stessa determinazione che vada oltre i risultati. Sarà una partita molto dura considerando che la Lazio è in un momento dove qualsiasi cosa tocchi gli riesce al meglio. Immobile fa gol da qualunque posizione. I biancocelesti sono una formazione che sa cosa desidera raggiungere. L’atteggiamento è quello di dare sempre il massimo aldilà del risultato. Io ho parlato di Immobile ma la Lazio è una squadra interessante da vedere nel suo complesso. Sono consapevoli che poi il gol riescono a farlo, hanno siglato meno reti solamente dell’Atalanta. Ne siamo coscienti e dovremo adeguarci. Abbiamo raggiunto una nostra compattezza ma dobbiamo metterla in mostra in ogni partita. Il nostro sacrificio ed il modo di essere squadra va fatto vedere sempre, dato che quando non lo facciamo non siamo più squadra ed è una cosa che non accetto. Ramirez sta ogni giorno sempre meglio, ma ovviamente avendo avuto un problemino al vasto mediale del ginocchio sinistro, ogni piccolo contatto gli causa un po’ di dolore. Con il trascorrere dei giorni, il piccolo problema si attenuerà. Però deve saperci convivere. I tempi per vedere il sostituto di Murillo sono quelli del mercato. Dobbiamo fare di necessità virtù. E’ chiaro io avrei voluto il nuovo arrivo il giorno prima dell’apertura del mercato ma comprendo anche le problematiche di chi deve vendere. A me non piace il fatto di cambiare solo per cambiare. Se un giocatore fa crescere la rosa della Samp ben venga, altrimenti mi trovo benissimo con questo gruppo. I miei ragazzi li mangio vivi se si rilassano. E’ la cosa peggiore che può essere fatta. E’ un aspetto che non intendo accettare. Posso accettare un’occasione fallita, ma la prestazione deve esserci perchè la ritengo sacra. Nel corso della settimana non decido la formazione, lo faccio la sera prima della gara. Il venerdì faccio fare i tiri in porta e valuto la condizione del singolo giocatore. La via è tracciata ma se vedo che un giocatore abbassa un attimo il livello valuto. Non è possibile mantenere il top della condizione. Io sono sempre aperto verso il miglioramento della squadra. Per quanto riguarda l’attacco puntare su Gabbiadini, Quagliarella, Bonazzoli, Caprari è uno dei dubbi che saranno con me. Bonazzoli sta tornando al massimo, ancora non lo è ma nel corso dell’allenamento fa tutto e trova la via della porta. Ekdal Sta bene. si tratta di una scelta tecnica. Preferisco dare spazio agli altri due”.

