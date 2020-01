Coppa Italia, le info per i tagliandi di Napoli-Lazio

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di oggi giovedi 16 gennaio, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Napoli – Lazio.

Questi i dettagli della vendita:

– Gara: Napoli – Lazio

– Martedi 21 gennaio ore 20:45

– Stadio San Paolo di Napoli

– Prezzi del settore “Ospiti Superiore”: (disponibilità di 2.000 posti)

– 29 € più 1 € come diritto di prevendita

– Inizio vendite giovedi 16 gennaio alle ore 16:00

– Fine vendite lunedi 20 gennaio alle ore 19:00

– Circuito ricevitorie autorizzato: Solo i Punti Plus Lazio del Gruppo Ticketone ( clicca qui per vedere l’elenco

– I residenti della Regione Lazio, possono acquistare solo il Settore Ospiti

– Non c’è alcun obbligo della Tessera del Tifoso

– Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio, sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento

– I non residenti della Regione Lazio possono acquistare qualsiasi settore dello stadio

– Divieto di cedibilità del tagliando

Si ricorda che per normativa vigente, i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il

giorno della partita.

Ulteriori informazioni:

– Codice di condotta allo Stadio

– Regolamento d’uso dello stadio

Fonte: SSlazio.it

