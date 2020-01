D’urso, all. in seconda della Primavera: “La cosa importante è muovere la classifica. Con il Genoa partita complicata”

La Lazio Primavera continua il suo momento positivo e dopo le due vittorie consecutive con Napoli e Fiorentina è arrivato il pareggio a reti bianche con il Bologna. Del momento delle giovani aquile, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato il vice di Leonardo Menichini Salvatore D’Urso: “La cosa importante è riuscire a muovere la classifica, il punto ottenuto a Bologna lo accettiamo volentieri. Potevamo vincere così come perdere. Possiamo recriminare per alcune decisione decisioni del direttore di gara, ma ci teniamo il pareggio. Sabato si è giocato molto sui duelli. In alcune letture non siamo stati attenti, ma va anche detto che il terreno di gioco ha influito sull’andamento della gara. Abbiamo revisionato il nostro schema tattico. Il 4-3-3 ci ha ridato equilibrio provando a sfruttare le qualità dei nostri esterni dopo l’inserimento di Raul Moro. Noi tecnici siamo simili a dei sarti, dobbiamo trovare il giusto vestito tattico in base ai valori dei nostri calciatori ed alle indicazioni che riceviamo tramite il lavoro quotidiano. Stiamo giocando in un campionato differente rispetto a quello passato: abbiamo faticato inizialmente, poi abbiamo trovato il giusto approccio mentale per poter competere. Abbiamo trovato l’equilibrio anche per merito della Società e di tutto lo staff. Lavoro da tre stagioni con Menichini, tra noi c’è una simbiosi. Siamo a capo di una squadra giovanile, l’aspetto differente sta nella gestione. In prima squadra ci sono esigenze e priorità differenti, mentre con i ragazzi va arricchito il bagaglio d’esperienza. Mi auspico che tutti possano arrivare a svolgere questa professione, il nostro compito è quello di far capire loro cosa significa lavorare in questo contesto. La struttura del Club è quella di una grandissima squadra, tutto questo accresce il bagaglio di ogni di noi responsabilizzando i giocatori. Raul Moro è stato l’ultimo arrivato per quanto riguarda il transfer. Parlare del singolo è un qualcosa di antipatico dato che c’è un’intera formazione che lavora alle spalle. Moro viene da un Paese differente dove si lavora molto sul palleggio e meno sull’aspetto fisico. Sta migliorando grazie alla sua disponibilità, ci sta chiedendo una mano per capire al massimo il nostro campionato e la cultura del calcio italiano. Il Genoa, nostro prossimo avversario, ha iniziato molto bene, hanno sempre lavorato attraverso il 3-4-1-2 non variando mai questo schema. Hanno conquistato grandi successi nelle prime uscite di campionato, poi hanno perso qualcuno ma comunque ci aspettiamo una partita complicata. Dovremo affrontare il match sul piano dell’intensità e dell’agonismo conservando il nostro repertorio tecnico. Il nostro obiettivo è quello di salvarsi e, allo stesso tempo, far migliorare i nostri ragazzi cercando di portarli al campo della prima squadra. Ci sono molte complicazioni per portare a conclusione questo processo, ma bisogna essere pazienti lavorando in questo senso. Alle fondamenta del nostro lavoro c’è molto impegno sotto il profilo mentale e caratteriale: ogni giocatore è differente e bisogna agire differentemente rispetto al singolo calciatore”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: