Eriksson: “La mia Lazio sapeva tener palla, ma era formidabile in contropiede. Mancini? Poteva giocare ovunque”

Mister Eriksson oggi ha parlato in una lunga intervista a The Coaches Voice della sua straordinaria Lazio. Una squadra che vinceva contro tutti e impartiva lezioni di calcio al mondo. Il mister ha spiegato qual era il modello di gioco della sua squadra, ecco le sue parole: “Nella mia Lazio Roberto Mancini costruiva il gioco. Lui poteva giocare dove voleva, si andava a prendere il pallone in difesa e i suoi compagni sapevano dove andare per riceverlo. La cosa incredibile di quella squadra era che non era solo Mancini a fare questa cosa, ma anche Mihajlovic. Era una squadra bravissima a tenere il pallone, ma anche formidabile in contropiede”.

