FORMELLO | Assenti Correa e Cataldi. Contro la Samp con la titolare

La Lazio ha il match contro la Sampdoria alle porte. Sarà l’ennesimo test per capire quali siano davvero le ambizioni della squadra di Inzaghi, per capire a che posizione è possibile aspirare. La posizione in classifica è decisamente favorevole e la vittoria casalinga sarebbe importante per dare ulteriore consapevolezza delle proprie capacità alla vigilia del derby. Mister Inzaghi però sembrerebbe orientato a far a meno delle prestazioni di un giocatore fondamentale. Correa manca nella seduta di Formello e con molte probabilità non lo vedremo in campo a lottare contro la formazione blucerchiata. I problemi fisici dell’argentino non sembrano essere del tutto alle spalle e il mister non se la sente di rischiare una pedina così importante una settimana prima del derby. In attacco dunque Caicedo dovrebbe partire da titolare al fianco di Immobile. A centrocampo si va verso la conferma della formazione titolare. Sulla fascia sinistra ci sarà un’altra opportunità per Jony, dovuta all’assenza del capitano Lulic oltre che alla convincente prestazione contro la Cremonese. Ballottaggio tra Luiz Felipe e Patric, con lo spagnolo leggermente in vantaggio, per un posto accanto ad Acerbi e Radu (che Inzaghi non rispiarma nonostante siano entrambi in diffida). Domani nella seduta della vigilia proseguiranno le prove tattiche e il mister avrà modo di rifinire gli ultimi dettagli e sciogliere i dubbi.

