GdS | Jony, corsa e assist made in Spagna per far volare la Lazio

E’ questo il vero Jony. Finalmente lo vediamo correre e crossare come sa fare. Sono tutti e quattro suoi gli assist che hanno portato ai gol per liquidare subito la Cremonese e raggiungere i Quarti di Coppa Italia contro il Napoli. Comincia a emergere da protagonista nella squadra di Inzaghi il 28enne spagnolo arrivato in estate. Un mese fa, ha pennellato il cross per il colpo di testa di Caicedo che ha regalato i tre punti nella rocambolesca partita di Cagliari.

IN SPAGNA SUL PODIO

Gli assist sono la specialità del suo repertorio. Nella scorsa stagione, nella Liga, ne ha firmati 11. Solo Messi (15) e Sarabia (13) hanno fatto meglio. Le sue qualità, anche sul piano della rapidità, hanno attirato le attenzioni del d.s. Igli Tare. Per avere un’alternativa a Lulic, con una maggiore predisposizione offensiva. Il suo arrivo a Roma fu però a dir poco rocambolesco, con difficoltà ancora da risolvere. All’Alaves era in prestito dal Malaga. La mancata promozione in Prima divisione del club andaluso ha permesso a Jony di far valere una clausola per risolvere il suo contratto. Il Malaga pretendeva invece il pagamento della sua quotazione (sui 12 milioni di euro), mentre la Lazio vista la situazione del giocatore ha offerto un indennizzo (meno di un milione): così si è aperta una vertenza presso la FIFA. Ma è stato autorizzato il tesseramento da parte della Lazio (contratto sino al 2023), che ha potuto contare su Jony sin dalla seconda giornata di campionato (nel derby). L’esterno sinistro ha dovuto fare i conti con un calcio totalmente diverso da quello spagnolo, in primis la mancanza di una fase di copertura in un ruolo che richiede molto sul piano tattico. A scuola da Inzaghi, però, fa progressi. Il suo connazionale Luis Alberto gli ha dato consigli da amico. Nelle otto presenze in campionato, solo una da titolare. Contro la Cremonese ha giocato dal 1’ al posto di Lulic, fermo ai box. Anche sabato contro la Samp rileverà il capitano, squalificato. “Jony è un ottimo giocatore, che sta imparando a ricoprire un ruolo mai fatto in carriera. Si è inserito molto bene nel gruppo, avrà la sua chance con la Samp”, ha detto mister Inzaghi. Il tecnico biancoceleste ha provato lo spagnolo anche da interno di centrocampo, chissà che non possa cambiare qualcosa.

IDEA VECINO

Per aver più soluzioni a centrocampo intanto si è affacciata l’idea Vecino. Che l’Inter al momento non è disposta a cedere in prestito, ma soltanto a titolo definitivo per circa 20 milioni. Resta comunque aperta la pista per il 28enne uruguaiano verso eventuali sviluppi che non appaiono però immediati. Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: