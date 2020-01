Lazio, il portiere Adamonis ad un passo dalla Sicula Leonzio

Una nuova avventura in arrivo per il giovane portiere di proprietà della Lazio Marius Adamonis. Il lituano, infatti, sarebbe ad un passo dall’approdo alla Sicula Leonzio, dopo aver trascorso la prima parte di stagione in prestito a Catanzaro. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

